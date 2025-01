Громкая сенсация случилась в матче "Ливерпуля" в Англии

Минувшей ночью, 9 января, в Кубке английской лиги состоялся первый полуфинальный матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", передает Vesti.kz.

Матч проходил в Лондоне и закончился сенсационной победой "Тоттенхэма" со счетом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Лукас Бергвалль.

Отметим, что очевидным фаворитом в этой игре считался "Ливерпуль". Ответная игра состоится 7 февраля в Ливерпуле. Победитель этого противостояния в финале сыграет с "Арсеналом" или "Ньюкаслом".

Что касается выступлений "Ливерпуля" в английской Премьер-Лиге, то на данный момент команда Арне Слота уверенно лидирует, имея в активе 46 очков и опережая ближайших преследователей, "Арсенал" и "Ноттингем Форест" - на шесть баллов. Также у "Ливерпуля" есть матч в запасе.

1-0 Tottenham.



LUCAS BERGVALL HAS OPENED THE SCORE VS LIVERPOOL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THE 18 YEAR OLD WHO SHOULD HAVE BEEN SEND OFF 2 MINUTES AGO NOW SCORES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(WE DON'T CARE)pic.twitter.com/RNvCIlCXzG