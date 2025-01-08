"Барселона" рискует потерять звездного игрока из-за тренера
"Барселона" может потерять уругвайского защитника Рональда Араухо, которым интересуется туринский "Ювентус", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.
"Барселона" может потерять уругвайского защитника Рональда Араухо, которым интересуется туринский "Ювентус", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.
Отмечается, что "Ювентус" мог бы убедить Араухо присоединиться к своему составу в следующем сезоне или даже этой зимой. Туринцы хотят арендовать футболиста с правом выкупа.
Причина, способная побудить Араухо серьезно задуматься об уходе из каталонской команды, - это появление в стартовом составе Иньиго Мартинеса и Пау Кубарси, которые после травмы уругвайца стали незаменимыми защитника для Ханса-Дитера Флика. Жесткая конкуренция и недоверие со стороны главного тренера могут заставить Араухо принять предложение "Ювентуса".
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При подобном повороте событий не исключено, что фанаты "сине-гранатовых" обрушатся с критикой на немецкого специалиста, все-таки уругваец - один из капитанов и любимчиков болельщиков.
Араухо выступает за "Барселону" с 2018 года, когда перешел из уругвайского "Бостон Ривера" за 4,7 миллиона евро. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
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