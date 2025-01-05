"Барселона" может подписать звезду из АПЛ

У футбольного клуба "Барселона" может появиться прекрасная возможность усилить свою линию нападения игроком мирового класса. Контракт звезды "Тоттенхэма" Сона Хын Мина истекает в июне 2025 года, и хотя "шпоры" пытаются продлить его, южнокорейский нападающий всерьез рассматривает возможность перехода в каталонский клуб, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Забив за свою карьеру более 100 голов в английской премьер-лиге и имея за плечами опыт выступлений в еврокубках, Сон стал желанным игроком на рынке.

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В этом сезоне на счету нападающего пять голов и шесть голевых передач в 16 матчах - цифры хоть и не впечатляющие, но отражающие его способность оказывать непосредственное влияние на атакующую игру своей команды. Кроме того, его универсальность - может играть как на левом фланге, так и на позиции центрального нападающего - делает его идеальным вариантом для "сине-гранатовых", которые хотят усилить свою атаку игроком гарантированного качества.

"Барселона" нуждается в усилении атаки, но сложное финансовое положение клуба ограничивает его шаги на рынке. По этой причине возможность подписания Сона без уплаты трансферной стоимости - это шанс, который руководство "блауграны" не может проигнорировать.

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"Тоттенхэм", в свою очередь, сделает все возможное, чтобы избежать ухода Сона Хын Мина. Английский клуб уже работает над предложением о продлении контракта, которое включает в себя повышение зарплаты и долгосрочное сотрудничество. Однако игрок, похоже, рассматривает новые варианты на данном этапе своей карьеры, где он мог бы искать новые спортивные вызовы, прежде чем отдать последние годы на высшем уровне.

С другой стороны, отношения Сона со спортивным проектом "Тоттенхэма" также будут иметь ключевое значение. Если команда не сможет обеспечить себе место в еврокубках в следующем сезоне, уход южнокорейца может стать неизбежным.

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У "Барселоны" появилась уникальная возможность заполучить одного из самых опытных игроков на европейской арене без особых трансферных затрат. Теперь все будет зависеть от того, удастся ли клубу убедить Сона в том, что столица Каталонии - идеальное место для последнего большого этапа его карьеры.