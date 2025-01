Саудовские миллионы вновь манят звезду "Барселоны"

Некоторые клубы Саудовской Аравии изучают возможность подписания полузащитника "Барселона" Дани Ольмо, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Руди Галетти, саудиты нацелились на игрока на фоне того, что каталонский клуб не может зарегистрировать Ольмо на вторую часть сезона из-за правил финансового контроля.

Отмечается, что летом "Аль-Наср" уже проявлял интерес к полузащитнику.

🚨👀 Some 🇸🇦 clubs are internally evaluating whether to take concrete steps for Dani #Olmo: evolving situation.



📌 Last summer #AlNassr already explored the margins of negotiation for a possible transfer. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/OdVtipYe3r