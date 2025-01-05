Саудовские миллионы вновь манят звезду "Барселоны"

Некоторые клубы Саудовской Аравии изучают возможность подписания полузащитника "Барселона" Дани Ольмо, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Руди Галетти, саудиты нацелились на игрока на фоне того, что каталонский клуб не может зарегистрировать Ольмо на вторую часть сезона из-за правил финансового контроля.

Отмечается, что летом "Аль-Наср" уже проявлял интерес к полузащитнику.

🚨👀 Some 🇸🇦 clubs are internally evaluating whether to take concrete steps for Dani #Olmo: evolving situation.



📌 Last summer #AlNassr already explored the margins of negotiation for a possible transfer. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/OdVtipYe3r — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 4, 2025

Ольмо перешел в "Барселону" летом из "Лейпцига" за 55 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2030 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 11 матчей за "сине-гранатовых" и забил пять мячей.

Летом со сборной Испании выиграл чемпионат Европы-2024 в Германии.

В карьере 26-летнего полузащитника также было загребское "Динамо".

Ранее сообщалось, что Ольмо огорчен и опечален своим положением в "Барселоне", которую не хочет покидать.