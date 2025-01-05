Преемник Левандовски в "Барселоне" сотворил историю

"Ньюкасл" обыграл на выезде "Тоттенхэм" (2:1) в 20-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Один из мячей в составе победителей забил Александер Исак на 38-й минуте.

По информации Opta Sports, Исак – третий игрок в истории "Ньюкасла", забивший в семи матчах АПЛ подряд.

Ранее это удавалось Алану Ширеру и Джо Уиллоку.

Напомним, что "Барселона" нацелилась на Исака, в нем каталонцы видят долгосрочную замену своему форварду Роберту Левандовски.

Исак связан контрактом с "Ньюкаслом" до 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ на его счету 13 голов и четыре ассиста в 18 матчах.

Исак уже выступал в Ла Лиге, когда в период 2019-2022 годов защищал цвета "Реал Сосьедада". Также в его карьере были нидерландский "Виллем II", дортмундская "Боруссия" и шведский АИК.

С 2017 года играет за сборную Швеции.