Впервые за 11 месяцев, или как Зайнутдинов добился прогресса и прервал серию "Бешикташа"

Казахстанец Бахтиер Зайнутдинов впервые в сезоне вышел в стартовом составе турецкого "Бешикташа" на позиции центрального защитника. В конечном итоге он помог своей команде одержать выездную победу в Кубке Турции над "Сивасспором" (1:0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как налаживается жизнь лучшего бомбардира в истории сборной Казахстана в Стамбуле.

Футболисты "Бешикташа" удачно стартовали в новом розыгрыше национального кубка, а ведь в прошлом году именно они стали триумфаторами турнира. В этом сезоне в Турции решили вернуть старый формат кубка, который в последний раз использовался в сезоне 2016/17 - с групповым этапом. И "Бешикташ" этот этап встретил победой, пусть и минимальной.

Один гол определил победителя матча "Бешикташа" с Зайнутдиновым в составе

Сыграл в центре защиты и прервал плохую серию "Бешикташа"

Зайнутдинов вышел в стартовом составе на позиции центрального защитника. Проведя на поле все 90 минут, казахстанец помог команде сыграть на ноль. А такого у стамбульцев не случалось давно.

Если посмотреть на календарь игр, то у клуба была серия из четырех матчей с пропущенными мячами и без побед. Последний сухой матч и, в то же время, последняя победа были зафиксированы месяц назад - в дерби с "Фенербахче" (1:0), 7 декабря. В том матче Бахтиер вышел на замену за 20 минут до конца основного времени матча, причем тоже в центр обороны.

Впервые за 11 месяцев. Как Зайнутдинову доверяют в Стамбуле?

После ухода Джованни ван Бронкхорста и очередного прихода Сердара Топрактепе в роли исполняющего обязанности главного тренера - жизнь Зайнутдинова в клубе наладилась. Он принял участие во всех семи матчах при "старом-новом" наставнике.

Последние две игры - против "Сивасспора" в Кубке (1:0) и "Ризеспора" в чемпионате (1:1) - казахстанец вовсе провел от и до без замен. Такой серии у него не было почти год, а если быть точнее - 11 месяцев!

С конца декабря 2023-го до февраля 2024-го у Бахтиера была невероятная серия из 10 матчей в составе "Бешикташа" без замен. Началась она как раз при Топрактепе, а продолжилась и, спустя время, завершилась - уже при Фернанду Сантуше.

Будет ли Бахтиер играть без замен в "Бешикташе" и дальше - зависит от уровня его выступлений. Но доверие со стороны Топрактепе к нему имеется, и оно проверено уже не единожды. Также есть вопрос, останется ли вообще Сердар главным тренером "Бешикташа" - от него тоже зависит многое.

Бахтиер поможет "Бешикташу" одержать еще одну победу?

Следующий матч команда проведет в субботу, 11 января, в чемпионате Турции. Дома "Бешикташ" примет одного из аутсайдеров турнирной таблицы - клуб "Бодрум". Хозяева подходят к встрече в статусе безоговорочного фаворита. Но самое сложное - подтвердить это делом.

Тем не менее у "Бешикташа" будет отличная возможность набрать три очка в чемпионате впервые с декабрьского дерби против "Фенербахче" (1:0). После этого команда неожиданно оступилась в игре с "Аданой Демирспор" (1:2), а также сыграла вничью с "Аланьяспором" (1:1) и "Ризеспором" (1:1).

Вероятность того, что Зайнутдинов выйдет в стартовом составе - достаточно высока. Остается дождаться субботы.

Отметим, что в сезоне 2024/25 26-летний Зайнутдинов провел девять матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Он играет за "Бешикташ" с августа 2023 года.

Фото: ФК "Бешикташ"©️