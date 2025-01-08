"Астана" не отдала защитника сборной Казахстана конкуренту

Защитник "Астаны" и сборной Казахстана Александр Марочкин продолжит играть за столичную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний футболист ранее подписывал контракт сроком на один год с возможностью продления еще на один. В декабре минувшего года на Марочкина вышел "Елимай", который планировал усилить оборону, чтобы вести борьбу за чемпионство, однако "Астана" не намерена отпускать опытного футболиста.

В ближайшее время Марочкин продлит контракт со столичным клубом.

В сезоне-2024 уроженец Костанайской области сыграл 34 матча во всех турнирах за "Астану". Также он стабильно выходил на поле в осенних матчах Лиги наций в составе сборной Казахстана.

До "Астаны" Марочкин защищал цвета "Иле-Саулета", "Каспия", "Окжетпеса", "Кайсара" и "Тобола". За сборную Казахстана провел 49 матчей.