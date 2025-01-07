Один гол определил победителя матча "Бешикташа" с Зайнутдиновым в составе

Стамбульский "Бешикташ" в матче Кубка Турции обыграл на выезде "Сивасспор", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 20 минуте забил Рафа Силва, которому ассистировал Жоау Мариу.

Отметим, что полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе "Бешикташа" и отыграл всю встречу целиком.

Отметим, что "Бешикташ" и "Сивасспор" выступают в группе D. Там также представлены "Антальяспор", "Коджаелиспор", "Кыркларелиспор" и "Бодрумспор".

Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф Кубка Турции.