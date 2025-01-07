Один гол определил победителя матча "Бешикташа" с Зайнутдиновым в составе
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Стамбульский "Бешикташ" в матче Кубка Турции обыграл на выезде "Сивасспор", сообщают Vesti.kz.
Стамбульский "Бешикташ" в матче Кубка Турции обыграл на выезде "Сивасспор", сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 20 минуте забил Рафа Силва, которому ассистировал Жоау Мариу.
Отметим, что полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе "Бешикташа" и отыграл всю встречу целиком.
Отметим, что "Бешикташ" и "Сивасспор" выступают в группе D. Там также представлены "Антальяспор", "Коджаелиспор", "Кыркларелиспор" и "Бодрумспор".
Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф Кубка Турции.
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