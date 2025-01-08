Сенсацией завершился матч "Арсенала" в Кубке лиги

Футболисты "Арсенала" неожиданно проиграли на своем поле "Ньюкаслу" в Кубке английской лиги, передают Vesti.kz.

Первый полуфинальный матч команд состоялся в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" и завершился со счетом 0:2. В составе гостей голы забили Александер Исак (37-я минута) и Энтони Гордон (51-я).

Этим успехом "сороки" продлили свою победную серию до семи игр.

При этом "канониры" оказывали упорное давление на ворота Мартина Дубравки, но команда Эдди Хау справилась с натиском соперника и сохранила комфортное преимущество в два мяча в преддверии ответного домашнего матча, который состоится 6 февраля.