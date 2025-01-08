Звезда "Реала" получил бан на два матча
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги), передают Vesti.kz.
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги), передают Vesti.kz.
Вингер "сливочных" заработал удаление в перенесенном матче 12-го тура с "Валенсией" (2:1), толкнув вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
В итоге бразилец не сможет сыграть против "Лас-Пальмаса" (19 января) и "Вальядолида" (25 января). Но при этом сможет помочь "Реалу" против "Мальорки" 9 января, поскольку наказание не распространяется на матчи Суперкубка Испании.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 15 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.
24-летний бразилец выступает за "Реал" с 2018 года, когда перешел из "Фламенго" за 45 миллионов евро. На сегодняшний день его трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро.
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