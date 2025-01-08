Звезда "Реала" получил бан на два матча

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги), передают Vesti.kz.

Вингер "сливочных" заработал удаление в перенесенном матче 12-го тура с "Валенсией" (2:1), толкнув вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

В итоге бразилец не сможет сыграть против "Лас-Пальмаса" (19 января) и "Вальядолида" (25 января). Но при этом сможет помочь "Реалу" против "Мальорки" 9 января, поскольку наказание не распространяется на матчи Суперкубка Испании.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 15 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

24-летний бразилец выступает за "Реал" с 2018 года, когда перешел из "Фламенго" за 45 миллионов евро. На сегодняшний день его трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро.