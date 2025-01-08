Стала известна новая команда Зидана
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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам покинет свой пост после чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам покинет свой пост после чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.
По информации Le Parisien, Дешам о своем решении планирует объявить сегодня, 8 января.
Его преемником называют бывшего наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана.
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Он помог "трехцветным" выиграть чемпионат мира (2018) и Лигу наций УЕФА (2020/21). Также в его тренерской карьере были "Марсель", "Ювентус" и "Монако".
Зидан за свою тренерскую карьеру возглавлял лишь "Реал" в период 2016-2018 и 2019-2021 годов. Также он тренировал резервную команду "сливочных".
Чемпионат мира-2026 примут США, Канада и Мексика.
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