Бауыржан Байтана определился со своим будущим

Воспитанник таразского футбола Бауыржан Байтана может провести следующий сезон в "Туране", передают Vesti.kz.

По информации Aladop, футболист отправится на первые сборы с туркестанцами.

Минувший сезон 32-летний полузащитник начинал в "Актобе", а в середине чемпионата страны перешел в "Женис", однако в столичном клубе не имел игровой практики.

В карьере игрока также были "Тараз", "Шахтер" (Караганда), "Кайрат", "Тобол", "Сункар", "Атырау".

С 2014 по 2022 год вызывался в сборную Казахстана.

"Туран" занял 12-е место в КПЛ-2024.