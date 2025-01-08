Неймар сделал важное заявление о своей карьере

Бразильская звезда саудовского "Аль-Хиляля" Неймар сделал заявление о своем будущем и высказался об участии на чемпионате мира, передает Vesti.kz.

C 2023 года бразилец играет в чемпионате Саудовской Аравии.

"Я верю в нашу сборную и в футболистов, которые туда вызываются. У Бразилии молодая команда. Я постараюсь сыграть на следующем чемпионате мира, хочется быть там. Я сделаю все возможное, чтобы попасть в национальную сборную. Я понимаю, что это будет последний чемпионат мира для меня, это мой последний шанс", - приводит слова Неймара CNN.

Неймар впервые сыграл за сборную Бразилии в августе 2010 года. С этого момента он провел 128 матчей за свою страну, в которых забил 79 голов.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.