"Ордабасы" купил футболиста за 22 миллиона

Стало известно о том, что футбольный клуб "Ордабасы" усилил свой состав легионером, передают Vesti.kz.

Как информирует Moldfootball.com, молдавский "Спартаний Спортул" продал 24-летнего нападающего Рашида Абубакара в "Ордабасы".

Шымкентская команда, которую недавно возглавил молдавский специалист Андрей Мартин, заплатила за ганского футболиста 40 тысяч евро (21 миллион и 920 тысяч тенге).

Отмечается, что этими деньгами клуб намерен покрыть долги перед футболистами.

Абуабакар перешел в "Спартаний" в сентябре 2024 года. Он сыграл в восьми матчах и забил два гола.

Разгромом обернулся матч "Ордабасы" с московским ЦСКА

В карьере Абубакара также были оманская "Бахла", ливийский "Аль-Сукур", сербская "Лозница", боснийский "Сараево", ганский "Аккра Лайонс", китайский "Хэйлунцзян".

Ранее сообщалось, что состав "Ордабасы" пополнит 22-летний вингер из Нигерии.

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Тренер важнее игроков. "Ордабасы" выздоравливает или снова будет в кризисе?