Канело сделал заявление о завершении карьеры

Мексиканская суперзвезда бокса Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) поделился мыслями о завершении карьеры, передают Vesti.kz.

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"Когда на пенсию?.. Не знаю... Но очевидно, что я все ближе к этому дню. Несмотря на это, чувствую себя отлично. Я бы даже сказал, что чувствую себя лучше, чем когда-либо прежде. Может, выйду на пенсию в 38 лет? Да, думаю, что в 38 лет - идеальное время, чтобы начать всерьез думать об этом. Тем более, что у меня было немало тяжелых поединков. Немало поединков, которых можно было бы и избежать. Но так уж получилось, что я всю свою карьеру шел на риск", - цитирует мексиканца vRINGe.com.

Несмотря на это, Альварес продолжает получать удовольствие от бокса:

"Люблю вызовы. Люблю то, чем занимаюсь. И каждый раз пытаюсь показать всем, насколько я хорош в этом. Мне нравится прыгать по весам. У меня нет такого, чтобы я смотрел на свой рекорд и говорил себе: "Я это все сделал". Но об этом мне говорит тренер. Он показывает мне, чего я добился в боксе. И это и вправду впечатляет".

Ранее сообщалось, что Канело собирается разделить ринг с небитым американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), и уже появилась дата их боя.

Альварес хорошо известен казахстанским фанатам бокса по трилогии с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО). Они встречались в 2017, 2018 и 2022 годах в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Если первый бой завершился спорной ничьей, то последующие два остались за мексиканцем судейским решением.

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