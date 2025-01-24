Казахстанского боксера дисквалифицировали за победу нокаутом в США

Казахстанский боксер (23-1, 17 КО) Али Ахмедов отстранен после победы в последнем поединке, сообщают Vesti.kz.

Атлетическая комиссия штата Калифорния наложила дисквалификацию на него после его боя с американцем Малколмом Джонсом (17-5-1, 10 КО).

Ахмедов не сможет выйти на ринг и проводить спарринги до 31 января. Причина дисквалификации - медицинская, и она направлена на то, чтобы помочь боксеру быстрее восстановиться после интенсивного поединка. В то же время, соперник казахстанца, Джонс, был отстранен до 3 марта.

Напомним, что 18 января в Коммерсе (США, штат Калифорния) Ахмедов одержал досрочную победу, нокаутировав Джонса во втором раунде.

На счету Ахмедова 23 победы на профи-ринге. 17 раз, он выигрывал досрочно.

Свое единственное поражение Ахмедов потерпел в 2020 году, когда был нокаутирован эквадорцем Карлосом Гонгорой (22-3, 17 КО).