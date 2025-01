Нурмагомедов оказался легче соперника перед титульным боем

Непобежденный российский боец Усман Нурмагомедов (18-0-0-1) и ирландец Пол Хьюз (13-1) успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на турнире Bellator, который состоится завтра, 25 января, в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Нурмагомедов зафиксировал вес 70,26 кг, а его соперник - 70,30 кг. Оба спортсмена без проблем уложились в лимит легкого дивизиона.

OFFICIAL #RoadToDubai WEIGH IN RESULT ⚖️



Usman Nurmagomedov - 154.9lbs

Paul Hughes - 155lbs



Presented by @ThatPrizeGuy 🤝



LIMITED TICKETS REMAIN! 🎟️ https://t.co/HZ3ZYOF6lF#RoadtoDubai | TOMORROW | Coca-Cola Arena | Dubai, UAE | LIVE on MAX pic.twitter.com/BW5KDf8g1e