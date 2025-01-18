Стремительным нокаутом завершился бой Али Ахмедова в США

Казахстанский боксер Али Ахмедов (23-1, 17 КО) выиграл бой нокаутом в США, сообщают Vesti.kz.

В поединке, который прошел в Коммерс (штат Калифония) Ахмедов встречался с американцем Малкольмом Джонсом (17-5-1, 10 КО).

Поединок прошел в лимите второго среднего веса. Он был рассчитан на десять раундов, но завершился победой Ахмедова нокаутом во втором раунде.

Напомним, в предыдущем поединке Ахмедов 20 сентября 2024 года в Дублине (Ирландия) одержал победу раздельным решением судей над французом Пьером Юбером Дибомбе (22-2-1, 12 КО). Причем по ходу боя Али побывал в нокдауне.

Таким образом, Ахмедов одержал свою 23 победу на профи-ринге. 17 раз, он выигрывал досрочно.

Свое единственное поражение Ахмедов потерпел в 2020 году, когда был нокаутирован эквадорцем Карлосом Гонгорой (22-3, 17 КО).