Стали известны гонорары Нурмагомедова и Двалишвили за титульный бой в UFC

Стали известны размеры гонораров россиянина Умара Нурмагомедова (18-0) и грузина Мераба Двалишвили (18-4), сообщают Vesti.kz.

Нурмагомедов и Двалишвили сойдутся в соглавном поединке на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе на арене Intuit Dome.

Двалишвили является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, а Нурмагомедов идет без поражений.

Ожидается, что за этот поединок Двалишвили заработает около 600 тысяч долларов, в то время как "Молодой орел" пополнит свой счет на 300 тысяч долларов.

Отметим, что в главном поединке турнира выступят Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).

Мойкано заменил Армана Царукяна (22-3), отказавшегося от боя из-за травмы спины.