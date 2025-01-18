Искусственный интеллект назвал победителя в бою Махачева за пояс UFC
Искусственный интеллект дал прогноз на предстоящий титульный бой UFC в легком весе между россиянином Исламом Махачевым (26-1) и бразильцем Ренато Мойкано (20-5-1), передают Vesti.kz.
Искусственный интеллект дал прогноз на предстоящий титульный бой UFC в легком весе между россиянином Исламом Махачевым (26-1) и бразильцем Ренато Мойкано (20-5-1), передают Vesti.kz.
Их поединок станет главным событием турнира UFC 311, который состоится в ночь на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния, США). Махачев будет защищать свой чемпионский пояс.
"Махачев - боец высочайшего уровня, обладающий огромным мастерством проведения тейкдаунов и общими способностями к грэпплингу. Чемпион, вероятно, будет контролировать темп поединка в партере.
Несмотря на то, что борьба является основным инструментом в арсенале Махачева, он продемонстрировал значительную эволюцию в ударной технике и превратился в более подготовленного бойца.
Мойкано - крепкий боец. Тем не менее, Махачев является серьезным соперником. Борьба и общие навыки грэпплинга чемпиона, возможно, ошеломят его, и с ним будет трудно справиться.
Прогноз: Махачев, скорее всего, победит либо сабмишеном, либо решением, - написал ИИ по запросу портала Sportskeeda.
Однако потом ИИ отметил о непредсказуемости ММА и намекнул, что в каждом конкретном бою может произойти все, что угодно.
Напомним, что изначально Махачев должен был подраться против Армана Царукяна (22-3), но российско-армянский файтер получил травму спины перед взвешиванием и снялся с поединка. Мойкано выбрали ему на замену.
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