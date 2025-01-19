Боец из команды Хабиба одержал победу и "оставил" Алмабаева без титульного шанса в UFC

Российский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков (16-2) одержал победу на турнире UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США). Соперником файтера из Дагестана был ранее непобежденный американец Клэйтон Карпентер (8-1), передают Vesti.kz.

Продолжение • Таджикский боец оформил мощную сенсацию на UFC 311

Поединок между 33-летним Уланбековым и 28-летним Карпентером открывал турнир UFC 311. Он продлился все три раунда и завершился победой Тагира единогласным решением судей - 30-27, 30-27, 29-28.

После победы Уланбеков, занимающий 11-е место в рейтинге дивизиона, заявил о намерении подраться за пояс чемпиона с бразильцем Алешандре Пантожей (29-5).

"Если и есть в этом дивизионе тот, кто может выиграть чемпиона - это я! И если UFC даст мне шанс - я это покажу! Вы хотите это проверить? Давайте сделаем это! Эй, Пантожа, я иду за своим поясом!", - сказал он в интервью после поединка.

Для Тагира это третья победа подряд, а его общий рекорд в UFC составляет 5-1. Одно из двух поражений в карьере он потерпел от казахстанца Жалгаса Жумагулова на турнирев 2018 году.

При этом Уланбеков в 2017 году побеждал нынешнего топа UFC из Казахстана Асу Алмабаева (21-2), который тоже изъявлял желание подраться за пояс с Пантожей.

Добавим, что Уланбеков - близкий друг Хабиба Нурмагомедова и член его команды. На UFC 311 также выступят его одноклубники Умар Нурмагомедов (18-0) и Ислам Махачев (26-1), которых ждут титульные поединки.