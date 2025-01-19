Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 09:01
 

Легенда UFC будет тренировать непобежденного казаха. Он может попасть в лучшую лигу мира

  Комментарии

Поделиться
Легенда UFC будет тренировать непобежденного казаха. Он может попасть в лучшую лигу мира ©NAIZA

Во время турнира UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США) были представлены тренеры нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF). В предстоящем проекте впервые примет участие боец из Казахстана - попасть в UFC через него попытается непобежденный Алиби Идрис (10-0), передает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Во время турнира UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США) были представлены тренеры нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF). В предстоящем проекте впервые примет участие боец из Казахстана - попасть в UFC через него попытается непобежденный Алиби Идрис (10-0), передает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Узбекистан ликует! Боец оформил досрочную победу на UFC 311
Сегодня 09:15  
Брутальным нокаутом закончился громкий бой двух бывших чемпионов UFC
Сегодня 09:31  
Сенсацией завершился бой Двалишвили - Нурмагомедов за пояс UFC
Сегодня 10:32  
Умар Нурмагомедов нашел объяснение сенсации в бою с Двалишвили за пояс UFC
Сегодня 10:50  

Прямо во время главного карда ивента было объявлено, что тренерами в 33-м сезоне TUF станут легендарные для UFC личности - экс-чемпион полутяжелого и тяжелого веса Даниэль Кормье, а также бывший претендент на звание чемпиона в среднем и полутяжелом весе Чейл Соннен.


45-летний Кормье ушел в отставку в 2020 году, а 47-летний Соннен провел последний бой в 2019-м. Сейчас они аналитики и комментаторы турниров UFC.

Что касается 30-летнего Идриса, то про бойца из Актобе, его шансы попасть в UFC и о самом шоу TUF читайте в нашем материале:

Был электриком и стал чемпионом. Что известно о казахе с 10-0, получившим шанс попасть в UFC?

MMA UFC США Казахстан

Реклама

Живи спортом!