Был электриком и стал чемпионом. Что известно о казахе с 10-0, получившим шанс попасть в UFC?

Известный казахстанский боец ММА Алиби Идрис (10-0) станет участником 33-го сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF). Поэтому уже в скором времени спортсмен отправится в США, и в этом году у него будет возможность стать бойцом UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом детально.

О скором старте в TUF Алиби рассказал своим подписчикам в соцсетях, а ранее новости об этом озвучил его старший товарищ Жалгас Жумагулов. Последней деталью была рабочая виза в США, и Идрис ее получил.

Казах с 10-0 получил шанс на контракт с UFC и вошел в историю

Кто такой Алиби Идрис и какие у него достижения?

30-летний боец из Актобе представляет местный клуб "Еркін Күш". Все 10 поединков в своей профессиональной карьере он провел в лиге NAIZA, где был чемпионом с 2021 до 2022 года. После двух успешных защит титула Алиби решил освободить пояс в наилегчайшем дивизионе. Уже тогда он понимал, что вскоре должен отправиться за океан, и поэтому решил дать возможность другим перспективным бойцам бороться за звание чемпиона.

Шесть из десяти боев Идрис завершил досрочно - на его счету четыре нокаута и две победы сабмишеном. В прошлом году он провел один бой, нокаутировав бразильца Эдилсона Сантоса (9-3) в первом же раунде. Файтер собирался провести еще один поединок ближе к концу года, но был вынужден корректировать планы: в октябре он перенес операцию по удалению аппендицита.

В прошлом году Идрису подарили квартиру в Астане, а еще спортсмен рассказывал о своем гонораре. Оказалось, что за свой первый бой в NAIZA, в ноябре 2019-го, Алиби получил 50 тысяч тенге. Что касается последнего боя, то он получил за него больше 10 тысяч долларов "чистыми" (более пяти миллионов тенге).

Также известно, что в 22 года он работал поваром в заведении, а затем несколько лет трудился на вахте электриком. Причем Алиби работал вахтовым методом до тех пор, пока не выиграл два профессиональных боя в лиге NAIZA. Боец рассказывает, что хорошо учился и даже закончил с красным дипломом политехнический колледж. И еще у него в планах получить высшее образование.

Что касается личной жизни, то он живет в Актобе. Алиби женат и воспитывает двое детей. Тренируется в зале "Еркін Күш" вместе с Жумагуловым, Дауреном Ермековым, Нурбеком Кабдрахмановым, Дастаном Амангельды, Багдатом Жубанышем и другими известными бойцами.

Что такое The Ultimate Fighter и как через него попасть в UFC?

Первый сезон TUF вышел на экраны в 2005 году. Это реалити-шоу сразу обрело большую популярность среди фанатов ММА. Суть в том, что двое звездных бойцов представлены в качестве тренеров, и к ним попадает группа проспектов, которые мечтают попасть в UFC. Сами звезды-наставники тоже проведут бой между собой по итогам всего сезона.

Эти бойцы делятся на две команды, и у каждой из них свой тренер. Все они живут в одном доме в Лас-Вегасе (Невада, США), а после подготовки начинают биться на выбывание. Финальный бой шоу проводится в рамках одного из турниров UFC, и победитель получает долгосрочный контракт с промоушеном.

Это не просто сериал о спортсменах и боях, в нем же будет показан их быт. Как огромное количество бойцов живет в одном доме, какие конфликты и сумасшедшие вещи там происходят. В общем, много интересного.

В сетке турнира обычно восемь бойцов. Одним из них, в весовой категории до 56,7 килограмма, будет Идрис. Выходит, что актюбинцу нужно пройти четвертьфинал, полуфинал и победить в финале. И тогда он получит контракт с UFC.

Именно благодаря этому проекту мир UFC узнал о таких бойцах, как Камару Усман, Нейт Диаз, Тони Фергюсон и не только. Все они выигрывали TUF, а затем получали контракт с UFC. В 2021 году первым казахстанцем в TUF должен был стать боец из Астаны Кирилл Хомицкий, у которого на тот момент был рекорд 8-1. Он получил контракт, но в итоге в США так и не поехал.

Планы Идриса по поездке в США и громкие обещания

Были слухи, что тренерами в следующем сезоне TUF будут полусредневесы Белал Мухаммад (24-3-0-1) и Шавкат Рахмонов (19-0). Но подтверждения эта информация так и не нашла. Даже сам Идрис не знает, так ли это.

"Читал об этом, но нам организаторы TUF не говорят про это. После прибытия в США и прохождения медосмотра нам объявят тренеров", - сказал он в интервью Sport Plus Qazaqstan.

Есть информация, что в предстоящем сезоне будут представлены спортсмены из двух весовых категорий - наилегчайшей (до 56,7) и полусредней (до 77,7). В одном из недавних интервью Алиби рассказал, что лига NAIZA дала ему четыре миллиона тенге для поездки в США, и он очень благодарен за это президенту организации Нурбеку Карабала.

В своих соцсетях боец поведал, что анкету для участия в TUF заполнили 100 бойцов со всего мира, но комиссия отобрала только восемь человек, включая его самого. 1 февраля Алиби должен поехать в Лас-Вегас и пройти медосмотр.

При этом непобежденный казах уже пообещал организаторам, что станет главной звездой шоу. Он намерен демонстрировать свой зрелищный стиль и транслировать культуру своего народа. Идрис рассчитывает доказать, что казахи являются потомками великих батыров.

Где покажут бои Идриса на TUF и почему они не пойдут в рекорд?

Съемки сезона начнутся ближе к весне, но результаты боев и итоги шоу фанаты узнают только к осени, когда 33-й сезон выйдет на экраны. Традиционно сезон TUF растягивается на 10-12 эпизодов, которые выходят раз в неделю.

Бои, кроме финального, не будут входить в профессиональный рекорд спортсменов. В 1/4 финала поединки рассчитаны на два раунда, а третий проводится только в том случае, если на судейских карточках ничья. Выходит, что четвертьфиналы и полуфиналы имеют статус показательных боев. И только результат в финале будет зачтен в официальный рекорд спортсмена.

Шоу TUF показывают на UFC Fight Pass, но предыдущие сезоны на территории Казахстана были показаны и на "Кинопоиске". В любом случае, пока ломать голову о том, где смотреть, очень рано. Первые бои пройдут только через несколько месяцев, а в свет они вовсе выйдут во второй половине 2025 года.

Стоит отметить, что если Идрис попадет в UFC, то он станет третьим действующим представителем Казахстана в наилегчайшем дивизионе. В этой же категории выступают Асу Алмабаев (21-2) и Азат Максум (15-1).

Фото: NAIZA©️