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Сенсацией завершился бой Двалишвили - Нурмагомедов за пояс UFC

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Сенсацией завершился бой Двалишвили - Нурмагомедов за пояс UFC ©X/UFC

В Инглвуде (Калифорния, США) завершилось соглавное событие вечера в рамках номерного турнира UFC 311. За титул чемпиона в легчайшем весе бились Мераб Двалишвили (19-4) из Грузии и Умар Нурмагомедов (18-1) из России, сообщают Vesti.kz.

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В Инглвуде (Калифорния, США) завершилось соглавное событие вечера в рамках номерного турнира UFC 311. За титул чемпиона в легчайшем весе бились Мераб Двалишвили (19-4) из Грузии и Умар Нурмагомедов (18-1) из России, сообщают Vesti.kz.

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Чемпионский поединок, рассчитанный на пять раундов, прошел через всю отведенную дистанцию. Он завершился победой Двалишвили единогласным решением судей - 48-47, 49-46, 48-47.


Для 34-летнего Двалишвили это была первая защита пояса, а для 29-летнего Нурмагомедова - первый поединок за титул. 

Серия Мераба достигла 12 побед подряд, а Умар потерпел первое поражение в карьере.

Отметим, что Нурмагомедов является троюродным братом экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. За свою карьеру он неоднократно бился с представителями Казахстана, победив и Сергея Морозова, и Бекзата Алмахана.

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