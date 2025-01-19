Таджикский боец оформил мощную сенсацию на UFC 311

Таджикский боец легчайшего веса UFC Муин Гафуров (20-6) одержал одну из самых значимых побед в карьере. На турнире UFC 311 в Иглвуде (США) он бился с ранее непобежденным японцем Риньей Накамурой (9-1), сообщают Vesti.kz.

Бой, проходивший в предварительном карде, был рассчитан на три раунда. Он завершился победой Гафурова единогласным решением судей - все трое оценили поединок 30-27.

Теперь у 28-летнего Гафурова серия из двух побед кряду, а его рекорд в UFC 2-2.

Что касается 29-летнего Накамуры, то он потерпел первое поражение в карьере. До этого он шел на серии из трех побед в UFC.