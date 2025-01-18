Прямая трансляция турнира UFC 311 с главным боем Махачева

В ночь с 18 на 19 января в спортивном комплексе Intuit Dome в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоится турнир UFC 311, сообщают Vesti.kz.

В главном поединке турнира чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев (26-1) встретится с бразильским бойцом Ренато Мойкано (20-5-1)? который заменил травмированного Армана Царукяна (22-3).

Мойкано, должен был на этом же турнире провести бой с Бенеилом Дариушем (22-6-1).

В соглавном поединке сойдутся Умар Нурмагомедов (18-0) и грузинский боец Мераб Двалишвили (18-4). Двалишвили является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, а Нурмагомедов идет без поражений.

Ивент начнется в 04:00 по казахстанскому времени. Бои главного карда ориентировочно стартуют в 08:00.

Полностью турнир в Казахстане будут транслировать платные сервисы UFC Fight Pass и SetantaSports com.

Также, ивент покажут телеканалы ESPN, TNT Sports и российские каналы Матч ТВ и Матч Боец.

Главный кард

Ислам Махачев (чемпион, 26-1) - Ренато Мойкано (20-5-1) - титульный бой в легком весе;

Мераб Двалишвили (чемпион, 18-4) - Умар Нурмагомедов (18-0) - титульный бой в легчайшем весе;

Иржи Прохазка (30-5-1) - Джамал Хилл (12-2) - бой в полутяжелом весе;

Жайлтон Алмейда (21-3) - Сергей Спивак (17-4) - бой в тяжелом весе;

Кевин Холланд (26-12) vs 🇳🇱 Ренье де Риддер (18-2) - бой в среднем весе;

Прелимы

Пэйтон Тэлботт (9-0) - Раони Барселос (18-5) - бой в легчайшем весе;

Закари Рис (8-1) - Азамат Бекоев (18-3) - бой в среднем весе;

Богдан Гуськов (16-3) - Билли Элекана (7-1) - бой в полутяжелом весе;

Грант Доусон (22-2-1) - Диего Феррейра (19-5) - бой в легком весе;

Ранние прелимы

Кэрол Роса (18-6) - Айлин Перез (11-2) - бой в женском легчайшем весе;

Ринья Накамура (9-0) - Муин Гафуров (19-6) - бой в легчайшем весе;

Рикки Турсиос (12-4) - Бернардо Сопай (11-3) - бой в легчайшем весе;

Тагир Уланбеков (15-2) - Клейтон Карпентер (8-0) - бой в наилегчайшем весе.