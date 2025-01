Арман Царукян выбыл из боя с Исламом Махачевым. Подробности

Российско-армянский боец Арман Царукян (22-3) снялся с боя против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева (26-1), передают Vesti.kz.

ПО информации Red Corner MMA, Царукян принял такое решение из-за травмы.

Отмечается, что UFC работает над его заменой, среди вариантов - бразилец Ренато Мойкано.

