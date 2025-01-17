Махачев и Царукян разогрели зал на дуэли взглядов

Российские бойцы Ислам Махачев (26-1) и Арман Царукян (22-3) провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 311, сообщают Vesti.kz.

Их поединок возглавит номерной ивент, который пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

Бойцы поднялись на сцену под гул зала, который скандировал "Ислам-Ислам". Сама дуэль взглядов, прошла в уважительной манер и завершилась рукопожатием после чего, Чимаев повесил на плечо свой пояс чемпиона.

Напомним, их первый бой прошел на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года, и тогда Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Добавим, что в со-главном бою UFC 311 за титул в легчайшем весе сойдутся чемпион дивизиона Мераб Двалишвили (18-4) и Умар Нурмагомедов (18-0).