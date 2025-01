UFC выбрал замену Царукяну для титульного боя с Махачевым

Стало известно, кто заменит российско-армянского бойца Армана Царукяна (22-3) в поединке против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева (26-1), передают Vesti.kz.

Как сообщает президент промоушена Дана Уайт, Махачев подерется с бразильцем Ренато Мойкано (20-5-1) в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния, США).

BREAKING NEWS!!!!



Makhachev will now be facing Moicano for the lightweight title. #UFC311 is LIVE TOMORROW on @ESPNPlus PPV! pic.twitter.com/2JZevvpQP2