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UFC
Вчера 23:51
 

UFC выбрал замену Царукяну для титульного боя с Махачевым

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UFC выбрал замену Царукяну для титульного боя с Махачевым ©instagram.com/ufc

Стало известно, кто заменит российско-армянского бойца Армана Царукяна (22-3) в поединке против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева (26-1), передают Vesti.kz.

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Стало известно, кто заменит российско-армянского бойца Армана Царукяна (22-3) в поединке против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева (26-1), передают Vesti.kz.

Как сообщает президент промоушена Дана Уайт, Махачев подерется с бразильцем Ренато Мойкано (20-5-1) в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния, США).

Ранее отмечалось, что Царукян потянул спину за несколько часов до взвешивания. А Мойкано изначально должен был выйти в октагон против ирано-американского файтера Бенеила Дариюша (22-6-1).

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Напомним, что Махачев и Царукян встречались в апреле 2019 года, тогда Ислам побелил судейским решением по итогам трех раундов.

В соглавном бою UFC 311 грузино-американский боец Мераб Двалишвили (18-4) будет защищать свой пояс в легчайшем весе против россиянина Умара Нурмагомедова (18-0).

Махачев Ислам UFC MMA

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