Хабиб Нурмагомедов высказался о травме Армана Царукяна

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал травму Армана Царукяна (22-3), из-за которой он был вынужден сняться с боя с Исламом Махачевым (26-1), передают Vesti.kz.

Они должны были подраться в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния, США). Однако Царукян потянул спину перед взвешиванием.

"Честно говоря, я узнал об этом вчера, в час ночи, перед сном. Такое может случиться с каждым. Если вы помните 2017 год, март, это случилось и со мной. После этого я лег в больницу, мне сделали операцию, я вернулся и сказал UFC: "Это была моя ошибка, дайте мне другого лучшего парня. Я побью его и заслужу свой титульный бой". Со мной было то же самое. Я просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Он молод. Он крепкий. Он может вернуться. Он [должен] пережить эту ситуацию и вернуться", - цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.

Теперь Махачев свой чемпионский пояс в легком весе будет защищать против бразильца Ренато Мойкано (20-5-1).

Напомним, что Махачев и Царукян встречались в апреле 2019 года, тогда Ислам побелил судейским решением по итогам трех раундов.

Прямая трансляция турнира UFC 311 с главным боем Махачева