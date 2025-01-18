Рыбакина поднялась в мировом рейтинге после драмы на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№7) поднялась в рейтинге WTA после выхода в 1/8 финала Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

По версии неофициального портала live-tennis.eu Рыбакина переместится на пятое место. Она обошла китаянку Чжэн Циньвэнь (№5) и американку Джессику Пегулу (№6).

Накануне Пегула сенсационно проиграла в третьем круге сербке Ольге Данилович - 7:6, 6:1, а Циньвень во втором круге уступила немке Лауре Зигемунд - 7:6, 6:3.

Сама Рыбакина преодолела третий круг, одолев украинку Даяну Ястремскую (№33) - 6:3, 6:4.

Напомним, самое высокое место, которое Рыбакина занимала в рейтинге WTA было третье в 2023 году.

Добавим, в 1/8 финала Рыбакина сыграет с лучшей в американской паре Мэдисон Киз (№14) - Даниэль Коллинз (№11).