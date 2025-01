Как Мбаппе? Кварацхелия вошел в историю ПСЖ и выбрал себе номер

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о переходе крайнего полузащитника из Грузии Хвичи Кварацхелии, сообщают Vesti.kz.

23-летний игрок стал первым грузином в истории ПСЖ. При этом, он взял себе номер "7", под которым в ранее во французском клубе выступал форвард Килиан Мбаппе, ушедший летом 2024 года в "Реал".

Официальное объявление о переходе грузинского полузащитника из "Наполи" в парижский клуб состоялось в пятницу, 17 января. Кварацхелия подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Сумма трансфера составила внушительные 70 миллионов евро. Ранее грузинский крайний нападающий выступал за итальянский "Наполи", куда перешел в 2022 году.

Paris Saint-Germain is thrilled to welcome Khvicha Kvaratskhelia! The 23-year-old winger, set to wear the iconic number 7, becomes the first Georgian player in the club’s history.#WelcomeKvara ❤️💙 pic.twitter.com/K9mKyxK9vT