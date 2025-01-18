Холанду назвали условие для впечатляющего рекорда в АПЛ

Легендарный английский форвард Алан Ширер признал, что нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вполне может побить его рекорд по голам в Английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

Напомним, недавно стало известно, что норвежский бомбардир продлил контракт с клубом до 2034 года.

"Если он будет оставаться (в "Манчестер Сити") так долго, то, без сомнений, побьет мой рекорд, понятно, что однажды он будет побит. К тому моменту (когда столько забьет Холанд) побить его может кто-то другой, например, Гарри Кейн или Мохамед Салах. Еще до моего рождения были великие бомбардиры, у которых тоже были невероятные рекорды. Так что однажды и мой рекорд будет побит, я в этом уверен", – приводит слова Ширера BBC.

Ширер удерживает рекорд с впечатляющими 260 голами, забитыми в 441 матче. В то же время Холанд, сыграв всего 87 игр, уже отметился 79 мячами, демонстрируя феноменальную результативность.

Чтобы побить рекорд англичанина, норвежцу надо забить еще 363 гола.