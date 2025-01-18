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Холанду назвали условие для впечатляющего рекорда в АПЛ

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Холанду назвали условие для впечатляющего рекорда в АПЛ ©ФК "Манчестер Сити"

Легендарный английский форвард Алан Ширер признал, что нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вполне может побить его рекорд по голам в Английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

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Легендарный английский форвард Алан Ширер признал, что нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вполне может побить его рекорд по голам в Английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

Напомним, недавно стало известно, что норвежский бомбардир продлил контракт с клубом до 2034 года.

"Если он будет оставаться (в "Манчестер Сити") так долго, то, без сомнений, побьет мой рекорд, понятно, что однажды он будет побит. К тому моменту (когда столько забьет Холанд) побить его может кто-то другой, например, Гарри Кейн или Мохамед Салах.

Еще до моего рождения были великие бомбардиры, у которых тоже были невероятные рекорды. Так что однажды и мой рекорд будет побит, я в этом уверен", – приводит слова Ширера BBC.

Ширер удерживает рекорд с впечатляющими 260 голами, забитыми в 441 матче. В то же время Холанд, сыграв всего 87 игр, уже отметился 79 мячами, демонстрируя феноменальную результативность.

Чтобы побить рекорд англичанина, норвежцу надо забить еще 363 гола.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл Юнайтед 21 11 5 5 37-22 38
5 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 10 4 32-29 31
10 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
11 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12 Манчестер Юнайтед 21 7 5 9 26-29 26
13 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 3 11 43-32 24
15 Кристал Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
16 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19 Лестер Сити 21 3 5 13 23-46 14
20 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6

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АПЛ Холанд Эрлинг Манчестер Сити Футбол

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