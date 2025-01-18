Махачев оценил нового соперника после снятия Царукяна

Российский чемпион UFC Ислам Махачев (26-1) дал комментарий о своем новом сопернике на турнире UFC 311 после финальной процедуры взвешивания и традиционной битвы взглядов, сообщают Vesti.kz.

Изначально оппонентом Махачева должен был стать Арман Царукян (22-3), однако 17 января он снялся с боя из-за травмы спины, и его заменил другой боец бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).

"Мойкано опасный противник. В последних боях он очень круто выглядел. Он довольно таки опасен и я благодарен, что он согласился. Но и он должен быть благодарен мне, поскольку я дал ему шанс.

Я смотрел его бои, но нам нужно сесть с командой и все обсудить. На первый взгляд, он довольно предсказуемый боец: идет в борьбу, пытается забрать спину, но я еще никому не отдавал спину в UFС, и ему тоже не собираюсь.

В любом случае, мы спасли этот бой. Рад, что я не уйду без поединка", - сказал Махачев в интервью ESPN.