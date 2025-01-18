Елена Рыбакина устроила драматичную развязку на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№7) вышла в 1/8 финала Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего круга она встречалась с украинкой Даяной Ястремской (№33). В первом сете, при счете 2:1, Рыбакиной пришлось брать медицинский тайм-аут. Впрочем, она сумела продолжить матч и забрала партию - 6:3.

Второй сет получился более упорным. Ястремская повела 2:0, но Рыбакина сумела выправить ситуацию - 4:3. Впрочем, украинка продолжила оказывать сопротивление - деля счет 4:3 и 5:4. Впрочем, Рыбакина победила со счетом 6:4.

Матч продлился один час и 30 минут.

В 1/8 финала Рыбакина сыграет с лучшей в американской паре Мэдисон Киз (№14) - Даниэль Коллинз (№11).

Напомним, в первом круге Рыбакина обыграла 16-летнюю австралийку Эмерсон Джонс - 6:1, 6:1. Во втором круге казахстанка оказалась сильнее 17-летней американки Ивы Йович - 6:0, 6:3.

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.