Рыбакина сделала заявление о травме после нервного матча на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№7) прокомментировала победу в матче третьего круга Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

За выход в 1/8 финала Рыбакина играла с украинкой Даяной Ястремской (№33) и победила со счетом 6:3, 6:4. По ходу встречи казахстанка испытывала проблемы со здоровьем.

- Честно говоря, я не знала, как все сложится. Травма появилась из ниоткуда. Это было нелегко. Я знала, что мне будет тяжело проводить длинные розыгрыши, поэтому я просто старалась действовать агрессивно, иногда немного больше рисковать. Я действительно рада, что в итоге все сложилось в мою пользу.

- Как ты чувствуешь себя сейчас? Все нормально?

- Не совсем. Я надеюсь, мой физиотерапевт сможет проделать немного волшебства, - ответила Рыбакина в интервью после матча.

В 1/8 финала Рыбакина сыграет с лучшей в американской паре Мэдисон Киз (№14) - Даниэль Коллинз (№11).

Напомним, в первом круге Рыбакина обыграла 16-летнюю австралийку Эмерсон Джонс - 6:1, 6:1. Во втором круге казахстанка оказалась сильнее 17-летней американки Ивы Йович - 6:0, 6:3.

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.