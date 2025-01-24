Лукас против Муздиман: подерутся ли красавицы из Казахстана?

Президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев в интервью "Вестнику ММА" поделился, что отказался от мысли организации боксерского реванша между принципиальными соперницами - Ангелиной Лукас и Балаусой Муздиман в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

Ранее Гаджиев обещал каждой из спортсменок по 50 тысяч долларов гонорара за участие в поединке.

"Мне казалось, что это как раз был бы бой для обывателей. Потому что если две симпатичные боксерши подерутся, то для широкого зрителя это какое-то развлечение. К мужикам-то мы все давно привыкли, а тут представьте - я сижу дома, я не вовлечен (в бокс)... Я вообще не знаю, есть ли такие казахи, которые не вовлечены, но предположим, есть (улыбается). Или я домохозяйка, и мне говорят: "Две девчонки-красавицы, они будут драться за звание лучшей в Казахстане". Ну ничего себе - как будто интересно, как будто что-то новенькое. Я бы на самом деле отреагировал. Плюс какой-то между ними можно было бы нерв поймать. Почему говорю в прошедшем времени - потому что как будто так и не поймали. Пошумели-пошумели, потом все успокоились, и у меня такое ощущение, что это в первую очередь не нужно самим Ангелине и Балаусе. Потому что что-то сказал Камил Гаджиев, что-то сказал менеджер Ангелины, менеджер Балаусы... А сами Балауса и Ангелина ровным счетом ничего не сказали - ноль. Ну если это так, то какой смысл вообще? Я поэтому полностью прекратил этим заниматься. Я понимаю, что кроме меня это никому не интересно", - заявил Гаджиев.

Напомним, что в мае 2023 года спортсменки уже встретились в любительском боксерском поединке на VI летней Спартакиаде Республики Казахстан. Победу тогда одержала Балауса со счетом 5:0. Однако Лукас не согласилась с решением судей, что привело к серьезному конфликту между соперницами.

Отметим, что и Лукас, и Муздиман - считаются самыми красивыми боксершами страны.