Сумасшедший выстрел игрока "Кайсара", мяч "Астаны" и штрафной "Кайрата". Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2020

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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего гола в матчах 15-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучших из них можно по этой ссылке.
Форвард "Астаны" в матче с "Окжетпесом" оформил дубль. Свой первый гол он забил в начале второго тайма. Щеткин на 50-й минуте в ходе молниеносной контратаки убежал от защитника и сместившись в центр точно пробил в угол.
Черногорский полузащитник "Кайрата" в нынешнем сезоне зарекомендовал себя лучшим исполнителем штрафных ударов. Для Косовича это четвертый гол со стандарта из четырех. В матче с "Тоболом" он утроил преимущество "Кайрата".
Легионер "Кайсара" едва появившись на поле в матче с "Жетысу", сумел сравнять счет сильнейшим ударом в ближний верхний угол. Кызылординцам этот гол не помог набрать очки, но, тем не менее удар легионера из Нидерландов получился на загляденье.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом: