10 игроков КПЛ-2026 с лучшей реализацией: кто из казахстанцев удивил, а кто деградирует?

Уметь использовать свои голевые возможности - это одно из самых важных умений для нападающих. В завершившемся сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) были и те, кто удивил своей высокой реализацией, и те, кто показал катастрофически низкий уровень. Корреспондент Vesti.kz подготовил для вас анализ.

Для подсчёта показателей мы учитывали только тех игроков КПЛ, которые за сезон нанесли не менее 30 ударов. Это вполне объективный показатель для чемпионата, в котором было сыграно 30 туров. Что из этого получилось?





Топ-10 игроков КПЛ-2026 по реализации моментов

Сюда вошли пять казахстанцев и пять иностранцев, причём два самых лучших показателя именно у местных форвардов. Также отметим, что в списке есть один защитник - Карло Бартолец из "Астаны".

Лидером по реализации моментов является форвард "Жетысу" Нурбол Ануарбеков, который нанёс 31 удар и забил восемь голов - это практически образцовые 25,8 процента реализации.

В тройке лучших Роман Муртазаев из "Елимая" (10 голов при 40 ударах - 25 процентов) и Бьорн Йонсен из "Ордабасы" (14 голов при 69 ударах - 20,2 процента).

В топ-10 также Даниэль Соса из "Актобе" (8 голов при 40 ударах - 20 процентов), Бакдаулет Зульфикаров из "Улытау" (7 голов при 36 ударах - 19,4 процента), Эдмилсон из "Кайрата" (10 голов при 52 ударах - 19,2 процента). Здесь же игравший первые полсезона за "Кайрат" Дастан Сатпаев (7 голов при 37 ударах - 18,9 процента).

Сэйф Попов из "Алтая" (6 голов при 32 ударах - 18,7 процента), Бартолец из "Астаны" (5 голов при 30 ударах - 16,6 процента) и Дмитрий Бородин из "Окжетпеса" (5 голов при 31 ударе - 16,1 процента) имеют более скромные показатели, но всё равно входят в топ-10 по реализации моментов в КПЛ-2026.

Мы даже оценили реализацию этих игроков. 20 процентов успешности считается высоким топ-порогом для футболистов, поэтому показатели Ануарбекова, Муртазаева, Йонсена и Сосы являются реально топовыми. И здесь особенно выделяется Йонсен, который за полсезона настрелял аж 69 ударов и забил целых 14 голов.

Кто хуже всех, как дела у сборников и Шушеначева?

Отдельно мы отметили нескольких других игроков КПЛ - тут нет мест, это не 11-20 места, а просто рандомные показатели, которые, как нам показалось, могут быть интересными для вас.

К примеру, высокий уровень вовлечённости в атаке у испанца из "Кайрата" Марка Гуаля. Он нанёс 75 ударов, забил 12 голов и набрал 16 процентов реализации. У сборников Эльхана Астанова из "Ордабасы" (9 голов при 60 ударах - 15 процентов), Рамазана Каримова из "Астаны" (6 голов при 41 ударе - 14,6 процента) и Оралхана Омиртаева из "Окжетпеса" (9 голов при 66 ударах - 13,6 процента) показатели примерно сопоставимые.

Но все они не помогут национальной команде в ноябре - Астанов просто не вызван, а Каримов и Омиртаев травмированы.



Наибольшее количество ударов в КПЛ-2026 нанесли Марин Томасов из "Астаны" (100) и Урош Милованович из "Тобола" (94), но забили они 11 и 12 голов соответственно. То есть процент их реализации равен 11 и 12,7 соответственно.

Артура Шушеначева из "Актобе" много ругают за плохую реализацию. Он нанёс аж 79 ударов - это третий результат в КПЛ и первый среди казахстанцев, но забил только десять мячей. Реализация - 12,6 процента.

Но это намного лучше, чем у Ивана Свиридова из "Елимая", который тоже до недавнего времени вызывался в сборную. 24-летний спортсмен деградирует в том возрасте, когда он должен был выходить на пик - у него всего два гола при 34 ударах, это 6,2 процента реализации...



Главная суперзвезда КПЛ - Луиш Нани из "Актобе". Можно было сопоставить его цифры с Виктором Мозесом из "Кайсара", но нигериец даже не приблизился к отметке 30 ударов, в отличие от португальца. В итоге у 39-летнего игрока один гол и 38 ударов - реализация в КПЛ 2,6 процента.

А Котаро Киши из "Улытау" привлёк наше внимание по другой причине. Он нанёс наибольшее количество ударов в КПЛ-2026 среди тех, кто не забил ни одного гола - 36!

Данная статистика ещё раз подчёркивает то, что у тренера сборной Казахстана Джона ван'т Схипа точно были варианты получше для замены травмированного Каримова. Он вызвал Айбара Жаксылыкова, который за весь сезон не перешагнул порог в 30 нанесённых ударов (остановился на 28), а показавшие лучшую реализацию Ануарбеков и Муртазаев не у дел, как и удививший Зульфикаров.

Зачем в сборную Казахстана вызвали незабивного форварда и при чём здесь Кашкен?

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