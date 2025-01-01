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Футбол

Котаро Киши

Япония  Япония
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 июня 2000
Команды
Улытау
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футболу 2025

Команда
Улытау

Игры
1

Мин
90

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