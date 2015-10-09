Самородов восхитил российских комментаторов: он стал лидером "Ахмата" и мишенью для топ-клубов

Казахстанец Максим Самородов продолжает радовать своей игрой в российской премьер-лиге (РПЛ). В воскресенье нападающий стал настоящим светлым пятном в составе "Ахмата", который в гостях проиграл московскому "Спартаку" (1:3). Корреспондент Vesti.kz отмечает ключевые моменты и похвалу со стороны комментаторов.

Матч в Москве завершился победой "Спартака" со счётом 3:1. Все голы были забиты в первом тайме, а единственное взятие ворот в составе гостей оформил 23-летний Самородов.

Лучший в составе "Ахмата" и один из лучших на поле

Практически все аналитические порталы дали высокую оценку Максиму за эту игру, даже несмотря на поражение его команды. Международный сайт WhoScored оценил его действия оценкой 8,2, Sofascore - 8,4, а Flashscore поставил аж 8,9! Все эти порталы сошлись в том, что Самородов - лучший игрок в составе грозненцев.

По мнению WhoSocred, Самородов (8,2) был третьим в списке лучших игроков матча - после спартаковцев Маркиньоса (8,6) и Эсекьеля Барко (8,3). Sofascore поставил казахстанца (8,4) на второе место после Барко (9,0), а Flashscore - тоже на второе место (8,9), но уже после Маркиньоса (9,3). В то же время Flashscore оценил действия других игроков "Ахмата" значением не выше 6,8, что говорит о плохой игре партнёров Максима.

По данным WhoScored и Sofascore, Самородов стал лидером среди игроков двух команд по количеству ключевых передач - их было четыре. Flashscore дополняет эту деталь тем, что только у него набралось два созданных момента за матч, а ещё у него наивысший показатель по ожидаемым голевым передачам (xA) - 0,76, однако партнёры этими моментами не воспользовались.

Хорош был нападающий и в обводке. Он - единственный в составе гостей, кому удалось за счёт дриблинга два раза пройти соперников. В совокупности с голом всё это и даёт объяснение, откуда такие высокие оценки.

Казахстанец восхитил комментаторов "Матч ТВ" в прямом эфире

На 78-й минуте Самородов организовал красивый сольный проход с фланга, на финтах пройдя самого дорогостоящего игрока "Спартака" Жедсона Фернандеша (его стоимость на Transfermarkt - 18 миллионов евро). После этого он сделал идеальную подачу на Мохамеду Конате, но нападающий не смог забить головой.

Этот эпизод заставил комментаторов российского телеканала "Матч ТВ" - Константина Генича и Дмитрия Жичкина - лестно отозваться о Самородове.

Генич: "Вообще я, честно тебе скажу, сильно удивлюсь, если Максим Самородов останется по итогам сезона в Грозном". Жичкин: "Он выделяется, очень сильно выделяется. Видно, что и всё получается, хорошо - не всё, многое получается в атаке, один из лидеров команды, безусловный совершенно. И есть ощущение, что он созрел для более серьёзных задач". Генич: "Ну, смотри: и с правой, и с левой бьёт, один в один обыгрывает, обостряет вот такими передачами, как сейчас на Конате, легионером не считается. Ну, прямо лакомый кусочек для некоторых топовых клубов".

Вот тот самый эпизод с дриблингом и подачей Самородова:

Самородов в топ-3 лучших игроков РПЛ в 2026 году

Максим продолжает оставаться стабильным с момента возобновления сезона в конце февраля. Если брать в учёт только статистику в весенней части сезона, то он входит в пятёрку самых результативных футболистов РПЛ по системе "гол+пас". Фактически это даже топ-3, так как третью позицию приходится делить с другими игроками - своими вчерашними соперниками из "Спартака":

1. Джон Кордоба ("Краснодар", Колумбия) - 7 (6+1)

2. Константин Тюкавин ("Динамо Москва", Россия) - 7 (5+2)

3. Максим Самородов ("Ахмат", Казахстан) - 6 (3+3)

3. Эсекьель Барко ("Спартак", Аргентина) - 6 (3+3)

3. Маркиньос ("Спартак", Бразилия) - 6 (3+3).

Следующий матч "Ахмата", занимающего девятое место в таблице РПЛ, состоится в четверг, 23 апреля. На своём поле командасыграет с представителем топ-4 - калининградской

