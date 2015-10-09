КПЛ
Сегодня 18:50
 

"Кайрат" объявил об изменении в расписании из-за еврокубков

©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" объявил об изменениях в календаре ближайших матчей. Решение связано с подготовкой команды к выступлению в еврокубковых турнирах, сообщают Vesti.kz.

Алматинский "Кайрат" объявил об изменениях в календаре ближайших матчей. Решение связано с подготовкой команды к выступлению в еврокубковых турнирах, сообщают Vesti.kz.

26 апреля алматинцы примут "Елимай" на Центральном стадионе в Алматы в матче седьмого тура КПЛ-2026. После домашней встречи команду ждёт серия выездных поединков.

29 апреля "жёлто-чёрные" сыграют в Кызылорде против "Кайсара" в 1/8 финала Кубка Казахстана. Победитель этой встречи выйдет в четвертьфинал соревнования.

2 мая "Кайрат" проведёт матч восьмого тура Премьер-лиги против "Иртыша". Игра состоится на стадионе "Астана Арена" в связи с ремонтом Центрального стадиона в Павлодаре.

6 мая команда вновь встретится с "Кайсаром" в Кызылорде — на этот раз в рамках перенесённого матча 20-го тура чемпионата страны.

10 мая алматинцы сыграют на выезде против "Улытау" в Жезказгане в перенесённой встрече 22-го тура Премьер-лиги.

Сейчас "Кайрат" лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков по итогам шести туров КПЛ-2026.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

