"Кайрат" объявил об изменении в расписании из-за еврокубков

Алматинский "Кайрат" объявил об изменениях в календаре ближайших матчей. Решение связано с подготовкой команды к выступлению в еврокубковых турнирах, сообщают Vesti.kz.

26 апреля алматинцы примут "Елимай" на Центральном стадионе в Алматы в матче седьмого тура КПЛ-2026. После домашней встречи команду ждёт серия выездных поединков.

29 апреля "жёлто-чёрные" сыграют в Кызылорде против "Кайсара" в 1/8 финала Кубка Казахстана. Победитель этой встречи выйдет в четвертьфинал соревнования.

2 мая "Кайрат" проведёт матч восьмого тура Премьер-лиги против "Иртыша". Игра состоится на стадионе "Астана Арена" в связи с ремонтом Центрального стадиона в Павлодаре.

6 мая команда вновь встретится с "Кайсаром" в Кызылорде — на этот раз в рамках перенесённого матча 20-го тура чемпионата страны.

10 мая алматинцы сыграют на выезде против "Улытау" в Жезказгане в перенесённой встрече 22-го тура Премьер-лиги.

Сейчас "Кайрат" лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков по итогам шести туров КПЛ-2026.

