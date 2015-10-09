Самая старая команда КПЛ и хаотичность. Что не так с трансферами "Актобе"

"Актобе" проводит крайне невыразительный сезон, несмотря на обозначенные амбиции и громкую трансферную кампанию. Корреспондент Vesti.kz рассматривает, как одну из проблем "красно-белых" - селекционный хаос, где новички подбираются без какой-либо единой стратегии.

Нани и остальные

Давайте сразу вынесем за скобки переход Луиша Нани, поскольку это изначально позиционировалась как маркетинговая история, как продвижение бренда и в целом, здесь португалец свою задачу в определенной степени выполнил. А касательно спортивной составляющей, здесь сложно рассчитывать на чудо, когда игроку 39 лет и он приходит после года простоя. Да, КПЛ не самая конкурентная лига, но все же, даже здесь нужен оптимальный тонус для высоких результатов.

По другим легионерам есть вопросы в разнице уровней. Иван Ордец, Агустин Пасторица, Пабло Альварес, Дмитрий Топалов и Айдын Желькович - исходя из бэкграунда, очевидно, что это хорошего класса игроки для нашей лиги. Но не совсем понятно, как в этой же когорте оказались Жоао Гауденсио и Данило Митрович. Это легионеры, которых легко представить в клубах-аутсайдерах КПЛ. Да, есть одна мотивирующая часть, почему они подписаны, но об этом поговорим позже.

Еще одна проблема новичков, большинство либо преодолели отметку в 30 лет, либо близки к ней. Для них трансфер в "Актобе" не транзит для повышения наверх, а лишь хороший контракт. В этом нет концепции на будущее, здесь исключительно одна цель - "давайте соберем сильных игроков на сезон и они сделают нам результат". Но так не работает, тем более, когда затевается тренерская чехарда.

Казахстанский рынок: ветераны вместо молодежи

За исключением Александра Заруцкого, по всем остальным кандидатурам среди казахстанских новичков есть вопросы. Подписывались игроки, которые либо прошли свой пик, либо переживающие затяжную стагнацию. Такое ощущение, что "Актобе" просто пытался заполнить места в заявке по казахстанцам.

При этом, зимой внутри рынка было достаточное количество интересных вариантов среди относительно молодых, мотивированных казахстанцев. В их числе Дамир Марат, Даурен Жумат, Арсен Аширбек, Динмухамед Караман и Султан Аскаров.

Вместо этого много возрастных игроков (по среднему возрасту "Актобе" самая старая команда чемпионата - 28,9 лет), и это в том числе влияет на игровой стиль, ты просто не можешь с таким подбором игроков ставить высокоинтенсивный футбол.

Трансферы-заплатки и влияние агентов

Ситуативные переходы и концентрация зарубежных агентов вокруг клуба - это факторы, которые опять же скорее идут в минус для "Актобе". И в том числе поэтому возникает такой контраст, когда берут Пабло Альвареса, а затем Жоао Гауденсио.

Кроме того, клубу не хватило огромного трансферного окна, чтобы найти левоногого центрбека. Было очевидно, что на эту позицию нужен сильный игрок, но почему-то "Актобе" уперся в несколько кандидатур и в итоге не реализовал сделки. А потом взял и подписал аж в апреле 25-летнего серба Митровича - опять же просто, чтобы заполнить позицию хоть кем-то.

