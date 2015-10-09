Казахстанский клуб подозревают в подделке документов для УЕФА

Казахстанская федерация футбола (КФФ) приняла дисциплинарные меры в отношении клуба "Хан Тенгри" по итогам заседания Комитета по контролю, дисциплине и этике, сообщают Vesti.kz.

Как сообщила пресс-служба КФФ, разбирательство связано с проверкой документов клуба. В ходе рассмотрения возникли подозрения в использовании поддельных бумаг при подтверждении тренерской лицензии категории УЕФА "C".

Также отмечается, что во время служебной проверки представители клуба не выполнили требования регулятора, препятствовали проведению инспекции и отказались от сотрудничества с проверяющими структурами.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 61 дисциплинарного регламента КФФ к клубу применили штрафные санкции в размере 50 МРП (215 тысяч тенге - ред.) Штраф должен быть уплачен до 14 мая", - говорится в сообщении КФФ.

В результате "Хан Тенгри" получил официальное предписание в установленный срок предоставить в службу безопасности соревнований и отдел интегрити КФФ полный пакет запрашиваемых документов, а также письменные объяснения по делу.

В случае невыполнения решения к клубу могут быть применены более жёсткие санкции — вплоть до снятия очков, понижения в дивизионе и дисквалификации ответственных лиц от футбольной деятельности.

