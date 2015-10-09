Казахстанский клуб выступил с заявлением о поддельных документах после проверки

ФК "Хан-Тенгри" (Алматы) представил официальное заявление относительно факта использования представителями клуба поддельных документов при подтверждении тренерской лицензии категории УЕФА "C", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев. Проверку проводила Казахстанская федерация футбола (КФФ).
"Футбольный клуб "Хан-Тенгри" сообщает о полном содействии проводимому расследованию, связанному с лицензиями тренеров категории "C" УЕФА.
В рамках проверки представитель Казахстанской федерации футбола посетил клуб и провёл беседы с указанными специалистами. Предоставленные лицензии были изъяты для проведения соответствующей экспертизы.
Указанные тренеры были приняты в клуб на испытательный срок. На момент предоставления документов у клуба не было возможности в полном объёме проверить их подлинность.
В ходе процедуры лицензирования футбольного центра было установлено, что данные лицензии являются недействительными. В связи с этим клубом принято решение о прекращении сотрудничества с указанными лицами.
На текущий момент данные специалисты не работают в структуре клуба.
Футбольный клуб "Хан-Тенгри" продолжает оказывать полное содействие всем проверочным мероприятиям, проводимым Казахстанской федерацией футбола", - гласит официальное заявление.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама