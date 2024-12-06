В Узбекистане заявили о доминации на ЧА-2024 по боксу и оценили выступление Казахстана

Узбекистанское издание Upl.uz подвело итоги выступления боксеров национальной сборной в четвертьфинале чемпионата Азии-2024, проходящего в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.

"Наша Узбекская сборная продемонстрировала убедительные результаты. Мужибилло Турсунов (67 кг), отправив в нокдаун кыргызстанца Алмаза Орозбекова, завершил бой со счетом 5:0. Хавасбек Абдуллаев (71 кг) не оставил шансов китайскому боксеру Ли Гуофэну, одержав уверенную победу со счетом 5:0. Джавохир Умматалиев (75 кг) в напряженном поединке вырвал победу у тайского боксера Веерапона Джонгджохо раздельным решением судей (4:1).

Боксерши также показали отличные результаты. Фарзона Фозилова (48 кг) доминировала на протяжении всего боя против таиландской спортсменки Типсачи Йодвари, одержав победу со счетом 5:0. Сабина Бобокулова (50 кг) превзошла монгольскую спортсменку Хулан Алтанбек (4:1)", - говорится в заметке.

Также в статье "Узбекистан доминирует на ринге в чемпионате Азии" издание прокомментировало и выступление боксеров из Казахстана.

"День сложился для казахстанской сборной неоднозначно: наряду с яркими победами были зафиксированы и поражения.

В мужской весовой категории до 67 кг казахстанцы Дулат Бекбауов досрочно завершил бой против малазийского боксера Аймана Мухаммада Арифа, отправив соперника в нокаут в третьем раунде. Абылайхан Жусупов (71 кг) уверенно прошел в следующий этап соревнований, одержав победу над Байрамдурды Нурмухаммедовым из Туркменистана со счетом 5:0, отправив соперника в нокдаун по ходу поединка. Диас Молжигитов (75 кг) автоматически вышел в полуфинал в связи с отказом японского боксера Даиго Сунага от участия в соревнованиях.

В женской части турнира Айгерим Сатыбаева (48 кг) вырвала победу у филиппинской спортсменки Офелии Магно после просмотра видеоповтора боя судьями. Сымбат Алиаскар (54 кг) уступила китайской боксерше Вэньцянь Сю единогласным решением судей (0:5)".

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Сегодня, 6 декабря, от Казахстана на ринг выйдут пять боксеров в 1/4 финала. Прямая трансляция боев доступна здесь.

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