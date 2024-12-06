Узбекистан с нокаутом завоевал медаль ЧА-2024 по боксу

Боксер из Узбекистана Шодиержон Меликузиев вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 48 килограммов он встречался с Андреем Ефимовичем из Украины.

В первом раунде Меликузиев получил преимущество большинством голосов судей.

Во втором раунде бой продолжался под диктовку Шодиержона, что вылилось в два нокдауна украинца и победу боксера из Узбекистана техническим нокаутом.

Таким образом, Меликузиев обеспечил себе как минимум бронзу турнира.

Отметим, что в этом весе выступает казахстанец Санжар Ташкенбай, который, позже проведет бой за 1/2 финала.

Сегодня от Казахстана на ринг выйдут пять боксеров.