Узбекистан с нокаутом завоевал медаль ЧА-2024 по боксу
Боксер из Узбекистана Шодиержон Меликузиев вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Боксер из Узбекистана Шодиержон Меликузиев вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
В 1/4 финала в весовой категории до 48 килограммов он встречался с Андреем Ефимовичем из Украины.
В первом раунде Меликузиев получил преимущество большинством голосов судей.
Во втором раунде бой продолжался под диктовку Шодиержона, что вылилось в два нокдауна украинца и победу боксера из Узбекистана техническим нокаутом.
Таким образом, Меликузиев обеспечил себе как минимум бронзу турнира.
Отметим, что в этом весе выступает казахстанец Санжар Ташкенбай, который, позже проведет бой за 1/2 финала.
Сегодня от Казахстана на ринг выйдут пять боксеров.
Реклама