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Сегодня 12:15
 

Узбекистан с нокаутом завоевал медаль ЧА-2024 по боксу

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Узбекистан с нокаутом завоевал медаль ЧА-2024 по боксу ©OlympicUz

Боксер из Узбекистана Шодиержон Меликузиев вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Боксер из Узбекистана Шодиержон Меликузиев вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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В 1/4 финала в весовой категории до 48 килограммов он встречался с Андреем Ефимовичем из Украины.

В первом раунде Меликузиев получил преимущество большинством голосов судей.

Во втором раунде бой продолжался под диктовку Шодиержона, что вылилось в два нокдауна украинца и победу боксера из Узбекистана техническим нокаутом.

Таким образом, Меликузиев обеспечил себе как минимум бронзу турнира.

Отметим, что в этом весе выступает казахстанец Санжар Ташкенбай, который, позже проведет бой за 1/2 финала.

Сегодня от Казахстана на ринг выйдут пять боксеров.

ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Украина

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