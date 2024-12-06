Стали известны дата и место следующего боя Батыра Джукембаева

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) узнал дату своего следующего боя, передает Vesti.kz.

По информации источника, близкого к ситуации, казахстанец проведет свой поединок в феврале следующего года в США. Он пройдет в рамках одного из шоу, организованных ProBox TV.

Рассматриваются несколько дат и ряд опытных соперников, о которых будет объявлено позднее.

Свой последний бой Джукембаев провел 22 мая в Плант-Сити (США) и нокаутировал украинца Ивана Редкача (24-8-1, 19 КО).

В данный момент казахстанец занимает 11-ое место в рейтинге WBA и 32-ое место в рейтинге BoxRec в первом полусреднем весе.

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