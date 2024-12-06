Еще 3 медали в копилку Казахстана! Итоги седьмого дня ЧА-2024 по боксу

Сегодня, 6 декабря, в Чиангмае (Таиланд) состоялся седьмой соревновательный день чемпионата Азии по боксу. От Казахстана на стадии 1/4 финала выступили пять человек. С их результатами вас знакомит корреспондент Vesti.kz.

Сегодня все казахстанские боксеры выступали исключительно в мужской сетке соревнований.

До 48 килограммов. Санжар Ташкенбай победил решением большинства судей у Мехрона Шафиева из Таджикистана.

До 51 килограммов. Сакен Бибосынов единогласным решением судей проиграл узбекистанцу Асилбеку Жалилову.

До 54 килограммов. Махмуд Сабырхан техническим нокаутом во втором раунде победил Джаянатха Кумара из Шри-Ланки.

До 63,5 килограммов. Мухаммедсабыр Базарбайулы раздельным решением проиграл Сончаю Вонгсувану из Таиланда.

До 92 килограммов. Сагындык Тогамбай единогласным решением судей победил Мадияра Сайдрахимова из Узбекистана.

По итогам дня, Ташкенбай, Сабырхан и Тогамбай обеспечили себе как минимум бронзовые награды континентального первенства. Суммарно у казахстанцев уже 20 медалей на ЧА.

Что касается Бибосынова и Базарбайулы, то они выбыли вслед за Бейбарысом Жексеном (до 60 кг), Алуой Балкибековой (до 50 кг) и Сымбат Алиаскар (до 54 кг). Теперь у Казахстана пять потерь.

В весовой категории до 48 килограммов Шодиержон Меликузиев из Узбекистана добыл путевку в полуфинал, выиграв техническим нокаутом во втором раунде у соперника из Украины.

В категории до 54 килограммов другой узбекистанец Шахзод Музаффаров не оставил шансов кыргызстанцу Исламу Торобаеву, выиграв в каждом раунде со счетом 5-0.

Еще один представитель Узбекистана, Адхамджон Мухиддинов, пробился в полуфинал категории до 63,5 килограммов, досрочно одолев соперника из Саудовской Аравии.

Упорное соперничество было в весе до 86 килограммов между Еркином Адылбек Уулу (Кыргызстан) и Жасурбеком Юлдошевым (Узбекистан), но в итоге решением выиграл второй.