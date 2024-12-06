Односторонним избиением завершилось казахское дерби на ЧА по боксу

Казахское дерби прошло в четвертьфинале чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд). В весовой категории до 92 килограммов казахстанец Сагындык Тогамбай бился с этническим казахом из Узбекистана Мадияром Саидрахимовым, передают Vesti.kz.

Противостояние между атлетами завершилось победой Сагындыка единогласным решением судей - 4-1, 5-0, 4-1.

Теперь на счету Казахстана 20 медалей чемпионата Азии. Команда допустила пять потерь на этом континентальном первенстве: в мужской сетке вылетели Сакен Бибосынов (до 51 кг), Бейбарыс Жексен (до 60 кг) и Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг). В женской сетке выбыли Алуа Балкибекова (до 50 кг) и Сымбат Алисакар (до 54 кг).

Полуфинальные поединки пройдут 9 декабря. Соперником Тогамбая будет китайский боксер Таймиао Лиу.